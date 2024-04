Plus Birkenfeld Drei strittige Elfmeter: SC Birkenfeld verpasst vorerst den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze Von Sina Ternis , Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Der SC Birkenfeld hat die große Chance verpasst, mit einem Sieg im Nachholspiel gegen den SV Winterbach den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze in der Fußball-Bezirksliga herzustellen: Die Mannschaft von Spielertrainer Tobias Jung verlor zu Hause gegen den Tabellen-Zweiten mit 1:2 (0:1). Kurios dabei: Alle drei Treffer waren nach Elfmetern gefallen – und alle waren nach Ansicht Jungs zumindest diskutabel. Lesezeit: 2 Minuten

Die Gastgeber waren auf dem Birkenfelder Hartplatz zunächst besser in die Partie gekommen, waren laut Jung das spielerisch bessere Team, das sich auch ein Plus an Möglichkeiten erspielte. Allerdings gelang dem SCB dieses Mal kein früher Treffer. „Wir haben uns für unseren Aufwand nicht belohnt“, sagte der Coach dazu. Ball springt ...