SG Guldenbachtal gerettet Unvermögen vor dem Tor: TSV Bockenau steigt ab Florian Unckrich 17.05.2026, 22:02 Uhr

i Staffelleiter Thomas Dubravsky (links) gratuliert der SG Weinsheim zur Meisterschaft. Edgar Daudistel

In Weinsheim und bei der SG Guldenbachtal wurde gejubelt, in Bockenau fließen die Abstiegstränen. In der Bezirksliga entschied sich am vorletzten Spieltag einiges. Hoffen darf noch die Spvgg Nahbollenbach.

Das war der Spieltag der Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga. Die SG Weinsheim krönte sich zum Meister. Damit steht auch endgültig fest, dass der SC Idar-Oberstein II gegen den Westpfalz-Zweiten um den Landesliga-Aufstieg spielt. Am anderen Ende der Tabelle ist besiegelt, dass der TSV Bockenau dem SV Oberhausen in die A-Klasse folgt.







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