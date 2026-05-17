In Weinsheim und bei der SG Guldenbachtal wurde gejubelt, in Bockenau fließen die Abstiegstränen. In der Bezirksliga entschied sich am vorletzten Spieltag einiges. Hoffen darf noch die Spvgg Nahbollenbach.
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Das war der Spieltag der Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga. Die SG Weinsheim krönte sich zum Meister. Damit steht auch endgültig fest, dass der SC Idar-Oberstein II gegen den Westpfalz-Zweiten um den Landesliga-Aufstieg spielt. Am anderen Ende der Tabelle ist besiegelt, dass der TSV Bockenau dem SV Oberhausen in die A-Klasse folgt.