Plus Kreis Bad Kreuznach Zwölfter Sieg in Folge: Starke Joker verlängern Serie der SGH-Zweiten Von Florian Unckrich i Der Planiger Reserveakteur (grünes Trikot) schmeißt sich in den Zweikampf mit einem Spieler der SG Waldlaubersheim/Gutenberg. Jedoch ohne Erfolg: Die Gäste siegten in Planig mit 4:2. Foto: Klaus Castor Der „Angstgegner“ verlangte der SG Hüffelsheim II, dem Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2, mal wieder alles ab. Doch am Ende hatte die SGH-Zweite auch in ihrem zwölften Saisonspiel die Nase vorn. Lesezeit: 2 Minuten

SG Hüffelsheim II - TSV Hargesheim II 2:1 (0:1). „Wir sind spielerisch nicht gut in die Partie gestartet, was auch zur Halbzeit am verdienten Ergebnis abzulesen ist“, berichtete SGH-Spieler David Stankiewicz. Dennis Schicht (37.) hatte die Hargesheimer Führung erzielt. Der Primus tat sich auch im zweiten Abschnitt lange schwer und ...