Plus Kreis Birkenfeld

VfL Weierbach stolpert auch auf dem Volkesberg – SG Unnertal und TuS Hoppstädten II stehen an der Spitze

Von Verena Müller-Baltes

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Die SG Unnertal und der TuS Hoppstädten II haben ihren zweiten Sieg in der B-Klasse Birkenfeld II eingefahren, und stehen damit an der Tabellenspitze. Beide Mannschaften stehen sich am kommenden Wochenende im Gipfeltreffen gegenüber.