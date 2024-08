Plus Kreis Bad Kreuznach VfL Sponheim: Förster möchte auch im Derby in Weinsheim auf einer Erfolgswelle schwimmen Von Florian Unckrich Obwohl der VfL Sponheim mit zwei Siegen in die Saison der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 gestartet ist, backt VfL-Trainer Marc Förster kleine Brötchen. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, und es ist eine Erfolgswelle, auf der wir so lange wie möglich schwimmen wollen“, sagt Förster. Lesezeit: 3 Minuten

Der Coach kehrte vor der Saison zu dem Verein zurück, mit dem er bereits in der Saison 2006/2007 den Aufstieg in die A-Klasse geschafft hat. Am Sonntag um 13 Uhr gastiert der VfL nun bei der SG Weinsheim II. Vor allem für den in Weinsheim wohnenden Sponheimer Übungsleiter ein besonderes ...