VfL Rüdesheim II: Ein Kirmesspiel verliert man nicht

Von Florian Unckrich

Der TuS Winzenheim ist in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 nur noch einen kleinen Schritt von der Meisterschaft und dem damit verbundenen direkten Aufstieg in die A-Klasse entfernt. Drei Punkte, also ein Sieg, fehlen dem Team von TuS-Trainer Ercan Ürün noch.