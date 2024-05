Plus Kreis Bad Kreuznach

Ungewöhnliche Verlegung: Mögliches Meisterspiel des TSV Hargesheim II steigt in Planig auf neutralem Platz

Flo Unckrich Von Olaf Paare

Sie bleibt die spannendste Fußball-Klasse des Kreises Bad Kreuznach: In der B-Klasse Bad Kreuznach 1 können am nächsten Sonntag noch drei Teams Meister werden. In eigener Hand hat es der TSV Hargesheim II (58 Punkte), der sich bei der SG Meisenheim III in guter Form präsentierte. Patzt die TSV-Zweite, kommen der diesmal spielfreie TuS Pfaffen-Schwabenheim II (57) und die SG Hüffelsheim II (56) ins Spiel. Die SGH-Zweite gewann in Winterbach mit 2:0.