In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 haben sich der TuS Oberbrombach und der VfL Weierbach im Gipfeltreffen 2:2 getrennt. Für den VfL war es das erste Punktspiel, das er in dieser Saison nicht für sich entscheiden konnte. Nutznießer dieses Unentschiedens war der TuS Niederbrombach, der sich mit einem 5:0 gegen den Bollenbacher SV an die beiden Top-Teams heranpirschen konnte.