Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Hüffelsheim II: Langer Atem beim zehnten Dreier

Von Florian Unckrich

Zehn Siege aus zehn Spielen: Über diese makellose Bilanz darf sich die SG Hüffelsheim II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 freuen. Der zehnte Dreier wurde im Derby in Weinsheim erst in der Schlussphase sichergestellt.