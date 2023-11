SG Hochstetten: Schmäler beendet die Sponheimer Serie

Sehr unterschiedlich brachten sich die beiden Spitzenteams der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 für das direkte Aufeinandertreffen am nächsten Sonntag in Stellung. Während der Tabellenzweite, der TuS Winzenheim, einen zweistelligen Sieg feierte, gewann Tabellenführer SG Hochstetten/Nußbaum gerade mal mit 1:0. Allerdings gehört auch der bezwungene Kontrahent, der VfL Sponheim, zur Spitzengruppe und hatte zuvor neun Partien in Folge nicht verloren.