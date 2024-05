Plus Kreis Bad Kreuznach

Rückzug: SG Alteburg steht als Absteiger fest

Von Florian Tuschner

i Die Nase vorn hatte der FC Bavaria Ebernburg (blaue Trikots) nicht nur in dieser Szene. Das Team bezwang die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld mit 4:0. Foto: Klaus Castor

Das Gastspiel der SG Alteburg in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 endet im Sommer bereits wieder. Der Aufsteiger kündigte gegenüber dem Kreisvorstand an, sich in die C-Klasse zurückziehen zu wollen, und ist damit erster Absteiger. Die SG Gräfenbachtal ist in Sachen Aufstiegsspiele weiter im Wartestand, muss schauen, was in der Staffel 1 passiert.