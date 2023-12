Plus Kreis Bad Kreuznach Letzter Auftritt von Enes Softic im Trikot des TuS Winzenheim – Verfolger SG Gräfenbachtal verliert Die SG Gräfenbachtal hat den vorläufigen Sprung an die Tabellenspitze der B-Klasse 2 verpasst. Beim FSV Rehborn gab es eine 1:3-Niederlage. Damit kann der TuS Winzenheim am Sonntag (14.30 Uhr) seine Spitzenreiterposition mit einem Sieg bei Schlusslicht SG Alteburg ausbauen. Zum letzten Mal wird dann Enes Softic das Trikot der Winzenheimer tragen. Von Sascha Nicolay

Als Enes Softic im Sommer sein Spieler-Engagement bei Verbandsligist SC Idar-Oberstein beendete, schloss er sich B-Klässler TuS Winzenheim an. „Es war von Anfang an verabredet, dass Enes jederzeit wechseln kann, wenn er ein passendes Angebot bekommt, denn er hat andere Ziele als wir, möchte in der Landes- oder Verbandsliga als ...