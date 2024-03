Plus Kreis Birkenfeld In Kempfeld gleich ein Gipfel: Wildenburg empfängt Mörschied II – Für Weiersbach ist verlieren verboten Von Björn Peters i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Lesezeit: 4 Minuten Die Winterpause ist zu Ende und die Akkus der Kicker der Fußball-B-Klasse Birkenfeld sind wieder voll aufgeladen. So geht es in den ersten Spieltag des Kalenderjahres 2024, der in Staffel 1 direkt ein absolutes Topspiel um die Meisterschaft bringt. Die Spvgg Wildenburg empfängt nämlich den TuS Mörschied II zum Duell Erster gegen Zweiter.

In Staffel 2 steht für den SV Weiersbach ein richtungsweisendes Spiel im Abstiegskampf an. Er gastiert beim SV Nohen. B-Klasse Birkenfeld 1 Nur ein Punkt trennt Spitzenreiter Spvgg Wildenburg vom TuS Mörschied II, dem direkten Verfolger. Beide Mannschaften bestreiten am Sonntag, 15 Uhr, in Kempfeld, das Spitzenspiel. Der gegenseitige Respekt ist groß. ...