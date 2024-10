Plus Kreis Bad Kreuznach

In Feilbingert geht es rund – Mehr geht nicht: Gipfel, Kerbespiel, Derby

Von Florian Unckrich

Wessen Serie reißt in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1? Bislang marschieren die SG Nordpfalz und der FC Bavaria Ebernburg ungeschlagen durch die Liga, beide sind nach acht Partien sogar ohne Verlustpunkt Am Samstag um 16 Uhr treffen die beiden Top-Teams der Liga nun in Feilbingert, im Gipfeltreffen und Kerbespiel aufeinander.