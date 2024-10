Plus Region Nahe

Die SG Bergen kann Boden gutmachen: Mit zwei Siegen bis auf vier Punkte an Platz zwei heran

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/Smileus

Der Doppelspieltag am Wochenende in der B-Klasse Birkenfeld 1 ist geschrumpft. Nur noch drei Partien werden am Freitag angepfiffen, nachdem sich der SV Stipshausen und der FC Hennweiler auf eine Verlegung auf den 17. April des kommenden Jahres verständigt haben. Am Sonntag gehen dann fünf Begegnungen über die Bühne.