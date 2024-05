Plus Bergen

Der Sieger bleibt B-Klässler: TuS Hoppstädten II trifft in Bergen auf TuS Hintertiefenbach

Womöglich geht es um den Klassenverbleib in der B-Klasse am Freitag (19 Uhr) in Bergen, wo der TuS Hintertiefenbach auf den TuS Hoppstädten II trifft. Es ist das Duell der Drittletzten der beiden B-Klasse-Staffeln.