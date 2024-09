Plus Kreis Birkenfeld

Mehr Derby geht für den SV Stipshausen nicht: Erstes Pflichtspiel in Rhaunen seit Auflösung der SG Idarwald

22 Jahre bildeten der TuS Rhaunen und der SV Stipshausen gemeinsam die SG Idarwald. Vor drei Jahren beendeten die Stipshausener die Zusammenarbeit, um wieder alleine an den Start zu gehen. Am Sonntag (15 Uhr) treffen die beiden früheren SG-Partner in der B-Klasse Birkenfeld zum ersten Mal seit ihrer Trennung in einem Pflichtspiel aufeinander.