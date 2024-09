Plus Kreis Birkenfeld

B-Klasse Birkenfeld 1: Erster Prüfstein für Spvgg Hochwald – Derby in Breitenthal

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

In der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 1 steht der SV Göttschied am vierten Spieltag bereits mächtig unter Druck. Gegen die Spvgg Hochwald muss der erste Sieg her, sonst wartet ein steiniger Weg, um noch einmal an die Spitzenplätze heranzukommen.