Plus Kreis Birkenfeld Bergens Coach Paul Arend trifft erst doppelt und sieht dann Rot: Göttschied muss Abstiegsränge im Blick haben Von Malin Franke i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/Smileus Die SG Bergen/Berschweiler hat nachgelegt. Nach ihrem 7:1 am Freitag gegen Schlusslicht Grumbach gewann die SG diesmal beim SV Göttschied 5:1 und hat vorläufig nur vier Punkte Rückstand auf die spielfreie SG Rhaunen/Bundenbach auf Rang zwei. Der SV Göttschied hat weiter erst einmal gewonnen und muss die Abstiegsplätze im Blick halten. Lesezeit: 2 Minuten

Derweil kassierte die Spvgg Hochwald ihre dritte Saisonniederlage. Beim FC Hennweiler setzte es ein 2:5. SG Kirn/ Kirn-Sulzbach II - TuS Tiefenstein 2:1 (1:1). Die Gastgeber kamen gut in die Partie und gingen folgerichtig durch ein Tor von Youcef Chaib Ainou früh in Führung (4.). In der 27. Minute glich Marvin ...