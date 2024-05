Plus Kreis Birkenfeld Beim TuS Hoppstädten II lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt: Ausgerechnet Weiersbach kann helfen Von Verena Müller-Baltes i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa In der B-Klasse Birkenfeld II hat der TuS Hoppstädten II seine Chance auf den Klassenverbleib gewahrt. Die Hoppstädtener schlugen den SV Nohen 2:0, während der Bollenbacher SV II erwartungsgemäß bei Meister TuS Oberbrombach den Kürzeren zog. Lesezeit: 2 Minuten

Die Hoppstädtener haben als Drittletzter in der Tabelle nun zwei Punkte Rückstand auf die „Daaler“. Die Entscheidung im Kampf um die Rettung fällt also erst am letzten Spieltag. Dann empfängt der BSV II den SV Weiersbach, während die Hoppstädtener beim SC Birkenfeld II antreten müssen. Kurioserweise können also ausgerechnet die ...