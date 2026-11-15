Einen neuen Tabellenführer hat wieder einmal die B-Klasse Birkenfeld 2. Jetzt hat der SV Heimbach die Nase vorne. Spannend ging es beim SV Weiersbach gegen den TV Hettenrodt zu.
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Der SV Heimbach ist der große Gewinner des ersten Rückrunden-Spieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Während die Mannschaft von Trainer Marco Hebel souverän bei der SG Niederhambach/Schwollen II gewannen, patzten alle Konkurrenten und sorgten dafür, dass die Heimbacher neuer Tabellenführer sind.