B-Klasse Birkenfeld 2 SV Heimbach profitiert und übernimmt die Tabellenspitze Verena Müller-Baltes 15.11.2026, 21:14 Uhr

i TTrainer Marco Hebel (mit Trinkflasche) hat den SV Heimbach an die Tabellenspitze der B-Klasse Birkenfeld 2 geführt. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Einen neuen Tabellenführer hat wieder einmal die B-Klasse Birkenfeld 2. Jetzt hat der SV Heimbach die Nase vorne. Spannend ging es beim SV Weiersbach gegen den TV Hettenrodt zu.

Der SV Heimbach ist der große Gewinner des ersten Rückrunden-Spieltags in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2. Während die Mannschaft von Trainer Marco Hebel souverän bei der SG Niederhambach/Schwollen II gewannen, patzten alle Konkurrenten und sorgten dafür, dass die Heimbacher neuer Tabellenführer sind.







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