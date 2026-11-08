SV Nohen tritt nicht an
SV Gimbweiler kampflos zur Herbstmeisterschaft
Freude herrscht beim SV Gimbweiler. Nachdem der SV Nohen nicht angetreten war, durften die Gimbweilerer kampflos die Herbstmeist
Freude herrscht beim SV Gimbweiler. Nachdem der SV Nohen nicht angetreten war, durften die Gimbweilerer kampflos die Herbstmeisterschaft bejubeln.
Joachim Hähn

Ohne sich anzustrengen, hat der SV Gimbweiler einen Dreier geholt, der ihn zum Hinrunden-Abschluss auf Platz eins bringt. Dahinter gewannen Heimbach und Berglangenbach. Ein wichtiger Dreier glückte dem TV Hettenrodt.

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Der SV Gimbweiler ist kampflos Herbstmeister in der Fußball-B-Klasse Birkenfeld 2 geworden. Der SV Nohen trat wegen personeller Probleme nicht zum Spiel in Gimbweiler an. Die Punkte gehen deshalb an den Gastgeber und Spitzenreiter. Dahinter reihen sich der SV Heimbach, die SG Berglangenbach/Ruschberg sowie der SV Weiersbach ein.
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B-Klasse (Birkenfeld)Sport

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