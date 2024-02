Plus Veitsrodt TuS Veitsrodt gewinnt aufregendes Heimspiel: Halbzeitführung eicht der SG Kirn II nicht. Der TuS Veitsrodt ist gut aus der Winterpause gekommen und hat ein Nachholspiel in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf heimischem Gelände gegen die SG Kirn/Kirn-Sulzbach II 4:3 (1:2) gewonnen. „Aufregend“ sei die Partie gewesen, sagte Martin Göttmann, der TuS-Vorsitzende. Von Sascha Nicolay

„Wir waren verletzungsbedingt personell etwas gebeutelt“, erzählte Björn Rüßler, der Abwehrchef der Veitsrodter. Gleichwohl ging sein Team durch Daniel Will in Führung (6.). Die Freude über den Treffer währte genau eine Minute, da schaffte Jannik Peitz schon wieder den Gleichstand (7.). Unglücklich gerieten die Veitsrodter noch vor der Pause in ...