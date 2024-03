Plus Hackenheim

Trainerwechsel: TuS Hackenheim trennt sich von Karch und Erhard, Wilhelm übernimmt sofort

i Nicht mehr Trainer des TuS Hackenheim II: Max Erhard. Foto: Olaf Paare

Das Trainerbeben in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hält an. Beim TuS Hackenheim II wurde der zum Saisonende geplante Trainerwechsel mit sofortiger Wirkung vorgezogen. Niklas Karch und Max Erhard sind nicht mehr für die Mannschaft verantwortlich. Der bisherige Erstmannschafts-Spieler Chris Wilhelm übernahm bereits in dieser Woche die Leitung des abstiegsgefährdeten Teams.