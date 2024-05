Plus Kreis Birkenfeld SV Buhlenberg wieder A-Klasse-Zweiter – Spvgg Wildenburg II erreicht die B-Klasse-Aufstiegsrunde Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Um den zweiten Platz ging es in Nachholspielen sowohl in der A-Klasse Birkenfeld als auch in der C-Klasse Birkenfeld 1. Der SV Buhlenberg hat nun im Kreisoberhaus wieder einen Vorteil im Kampf um die Aufstiegsspiele, die die Spvgg Wildenburg II zwei Etagen tiefer jetzt erreicht hat. Lesezeit: 2 Minuten

In einem B-Klasse-Nachholspiel bezwang die SG Bergen/Berschweiler zudem den SV Stipshausen klar mit 5:1. Buhlenberg siegt in Fischbach 5:1 Mit einem 5:1-Sieg im Nachholspiel bei der Spvgg Fischbach hat sich der SV Buhlenberg wieder auf den zweiten Platz in der Fußball-A-Klasse geschoben. Die Buhlenberger haben vor dem letzten Spieltag am Sonntag zwei ...