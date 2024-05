Plus Kreis Birkenfeld

SG Idar-Oberstein hält die A-Klasse: Rettung nach Sieg in Rhaunen und Unwetter in Kirn-Sulzbach

Von Stefan Götz

i Verbissen kämpften die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt (schwarze Trikots) und die SG Rhaunen/Bundenbach um den Klassenverbleib. Am Ende setrzte sich die SGIO 4:3 durch und verhinderte so den Abstieg. Foto: Joachim Hähn

In der A-Klasse Birkenfeld hat die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt den Klassenverbleib durch einen Sieg bei der SG Rhaunen/Bundenbach perfekt gemacht. Dass der Nichtabstieg von Timo Conradt und seinem Team schon perfekt ist, das liegt auch an dem Unwetter samt der schlimmen Flut in Kirn-Sulzbach.