Plus Kreis Bad Kreuznach SG Alsenztal: Das Offensivpotenzial erfreut Weingärtner Von Jens Fink Mit einem Spiel mehr als die Konkurrenz liegt die SG Alsenztal derzeit mit 17 Punkten auf Platz sieben der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nach den Abgängen zahlreicher Spieler muss die völlig neu formierte Mannschaft unter ihrem neuen Trainer Lars Weingärtner erst noch zusammenwachsen. Lesezeit: 2 Minuten

Ein Dutzend Spieler haben aufgehört, sind verletzt oder haben den Verein gewechselt, was sich erheblich auf die Statik des Teams ausgewirkt hat. „Offensivkräfte wie Julian Aff, aber auch Mihai Tanase und Leo Hilitanu, die jetzt beide in der Landesliga spielen, sind nicht so einfach zu ersetzen“, verdeutlicht Weingärtner. Zudem hat ...