Sechs statt der erlaubten fünf Wechsel: Punkte der SG Meisenheim II sind futsch

i Unverhofft kommt oft: Eduard Gläser (links) und der TuS Roxheim siegten am Wochenende nicht nur beim TuS Hackenheim II (blaue Trikots), sondern erhielten auch die Punkte aus dem Nachholspiel in Desloch. Foto: Michael Ottenbreit

Klaus Augenthaler ist es schon passiert, Mark van Bommel auch. Nun reiht sich Fabian Müller in die illustre Reihe der Fußball-Trainer ein, die einmal zu viel ausgewechselt haben. Passiert ist es dem Coach der SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II im A-Klassen-Nachholspiel gegen den TuS Roxheim, als er einen sechsten Wechsel vornahm. Nur fünf sind erlaubt. Die Partie wurde bereits umgewertet, die Punkte gehen an die Roxheimer, die in Desloch eigentlich mit 1:3 verloren hatten.