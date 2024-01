Plus Kirn Rüdiger Hahn übernimmt von Carsten Fuchs: SG Kirn II geht mit neuem Trainer in die kommende Saison Mit einem neuen Trainer werden die zweite und die dritte Mannschaft der SG Kirn/Kirn-Sulzbach in die kommende Fußballsaison gehen. Carsten Fuchs hört auf, und Rüdiger Hahn übernimmt. Von Sascha Nicolay

Fünf Jahre lang wird Carsten Fuchs am Ende dieser Spielzeit Coach in Kirn und Kirn-Sulzbach gewesen sein. Drei Spielzeiten lang war er für die erste Mannschaft des SC Kirn-Sulzbach verantwortlich, die er in der B-Klasse trainierte. Nach dem Zusammenschluss des SCK und des VfR Kirn zur SG Kirn/Kirn-Sulzbach schwang Fuchs ...