Plus Hargesheim Muth unterstützt Traut und folgt dann auf ihn: TSV Hargesheim läutet fließenden Trainerwechsel ein Nach zehn Jahren endet im Sommer beim TSV Hargesheim eine Ära. Oliver Traut wird sein Traineramt abgeben. Als Nachfolger hat der Verein Sebastian Muth verpflichtet. Zuvor arbeiten beide Coaches aber noch ein halbes Jahr als Duo zusammen. Von Sascha Nicolay

Ein Jahrzehnt lang steuerte Oliver Traut den TSV Hargesheim. Er hievte den Verein als Trainer aus der B- in die A-Klasse und klopfte an die Tür zur Bezirksliga. Erst im dritten Aufstiegsspiel scheiterte der Verein im vergangenen Sommer an der Spvgg Nahbollenbach. Zur kommenden Saison wird Traut die Kommandobrücke an ...