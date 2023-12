Plus Birkenfeld Mitglied im Club 100 des DFB: Eigentlich wollte Helge Dietze nur die Minitore Im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund erlebte Helge Dietze den letzten Höhepunkt eines Fußballjahres, das er nie vergessen wird. Der Club 100, also die Gruppe der hundert engagiertesten Ehrenamtsträger des DFB, feierten eine rauschende Party – und der Birkenfelder Helge Dietze war mit seiner Frau mittendrin. Von Sascha Nicolay

Angefangen hatte alles eigentlich am 22. April 2022. Damals spielte der SC Birkenfeld in der Bezirksliga bei der SG Guldenbachtal. Vor dem Anpfiff wurde Bernd von der Weiden, der langjährige Vorsitze der SG Guldental, der einige Monate zuvor den DFB-Ehrenamtspreis des Kreises Bad Kreuznach bekommen hatte, für seine Berufung in ...