Karadeniz: Trotz neun Gegentoren ist der Klassenverbleib sicher

Von Jens Fink

i Torschütze statt Tormann: Mark Becker (schwarzes Trikot), Kapitän des VfL Rüdesheim, überzeugte beim 2:2 gegen die SG Waldlaubersheim/Gutenberg in ungewohnter Rolle. Foto: Klaus Castor

Große Freude beim TuS Hackenheim II und bei Karadeniz Bad Kreuznach: Beide Teams bleiben nach der Rettung des TuS Waldböckelheim in der Bezirksliga in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Der Vorletzte, die SG Merxheim II, bleibt drin, wenn der Zweite aufsteigt. Wer das sein wird, entscheidet sich erst am letzten Spieltag.