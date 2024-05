Plus Baumholder Gestolpert auf dem Volkesberg, trübe Pausengedanken und spätes Siegtor: Der Meisterweg des VfR Baumholder II Von Sascha Nicolay Leiden mussten die Spieler, das Trainerteam und die Verantwortlichen des VfR Baumholder II, bis am Sonntag-Nachmittag gegen 16.42 Uhr endlich die Erlösung kam. Marcel Gutendorf traf zum 1:0 beim FC Hennweiler und machte die Westricher damit zum Meister der A-Klasse Birkenfeld und ersten Aufsteiger in die Bezirksliga. Lesezeit: 3 Minuten

Alles schien ja ganz einfach zu sein. Der VfR Baumholder II musste als klarer Tabellenführer nur beim Schlusslicht FC Hennweiler gewinnen, und schon war die Meisterschaft perfekt. Doch was in der Theorie locker umsetzbar erscheint, ist in der Praxis nicht immer leicht. Denn bevor der VfR Baumholder II zum letzten ...