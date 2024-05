Gerücht entkräftet: FC Hennweiler bildet keine SG mit der SG Alteburg

Anzeige

Dass Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten bestand, bestritt er allerdings nicht. Gut möglich also, dass das Thema auf Wiedervorlage kommt. Beide Teams steigen derzeit gerade ab. Der FCH ist Schlusslicht in der A-Klasse Birkenfeld und wird nächste Saison in der B-Klasse Birkenfeld 1 antreten, die SG Alteburg hat freiwillig auf einen Verbleib in den Bad Kreuznacher B-Klassen verzichtet und steht damit als Absteiger in die C-Klasse fest. Aus der war das Team vor einem Jahr aufgestiegen. Die SG Alteburg besteht aus den Vereinen ASV Seesbach, FSV Schwarzerden und TuS Weitersborn. olp