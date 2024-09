Plus Region Nahe

Dreierpack für den TuS Hoppstädten: Ergi Cybi ist nicht zu bremsen

Von Stefan Götz

i Hellwach, zweikampfstark und torgefährlich präsentierte sich der TuS Hoppstädten (gelbe Trikots) bei seinem Auswärtsspiel beim TuiS Mörschied II. Foto: Joachim Hähn

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld hat sich der Bollenbacher SV auch in Buhlenberg durchgesetzt und im vierten Spiel den vierten Sieg eingefahren. Verfolger FC Brücken bleibt dran, während der SV Oberhausen als Dritter – durch die Niederlage in Mittelreidenbach – und der TuS Hoppstädten bereits fünf Punkte Rückstand haben. Im Keller ist der TuS Oberbrombach weiter punktlos.