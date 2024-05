Plus Kreis Birkenfeld

Blick in die Landesliga lohnt sich im A-Klasse-Abstiegskampf – SG Kirn II und SG Rhaunen im Fernduell

i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus

Neben dem Kampf um Platz zwei ist am letzten Spieltag der A-Klasse am Sonntag (15 Uhr) auch das Fernduell der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II und der SG Rhaunen/Bundenbach um den viertletzten Platz von großer Bedeutung, denn als Viertletzter steigt die Wahrscheinlichkeit, in der kommenden Runde in der A-Klasse zu spielen.