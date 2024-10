Anspruchsvoller Doppelspieltag für den SV Niederwörresbach: Hoppstädtens Coach Peter Schmidt übt Kritik

Die beiden Mannschaften auf dem Foto sind am Doppelspieltag des bevorstehenden A-Klasse-Wochenendes Gastgeber des ASV Langweiler/Merzweiler. Der ASV gastiert am Freitag beim TuS Veitsrodt (rote Trikots) und am Sonntag beim TuS Hoppstädten. Foto: Joachim Hähn