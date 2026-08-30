Was für ein packender Spieltag: Die SG Disibodenberg vergibt den Sieg vom Punkt, der VfL Simmertal gewinnt zweistellig und die Waldböckelheimer bescheren Karadeniz die erste Saisonniederlage.
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Erstmals in dieser Saison musste sich Karadeniz Bad Kreuznach geschlagen geben und büßte durch die Niederlage im Waldböckelheimer Kerbespiel die Tabellenführung in der A-Klasse Bad Kreuznach ein. Die Fußballer der SG Hüffelsheim II nutzten die Gunst der Stunde und kletterten auf den Platz an der Sonne.