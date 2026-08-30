2:1 gegen Karadeniz Wagners Doppelpack beschert Waldböckelheimern Kerbesieg Jens Fink 30.08.2026, 21:13 Uhr

i Groß war die Freude beim TuS Waldböckelheim (blaue Trikots) über den Kerbesieg gegen die von Glody Kuba (rechts) trainierten Karadeniz-Asse. Klaus Castor

Was für ein packender Spieltag: Die SG Disibodenberg vergibt den Sieg vom Punkt, der VfL Simmertal gewinnt zweistellig und die Waldböckelheimer bescheren Karadeniz die erste Saisonniederlage.

Erstmals in dieser Saison musste sich Karadeniz Bad Kreuznach geschlagen geben und büßte durch die Niederlage im Waldböckelheimer Kerbespiel die Tabellenführung in der A-Klasse Bad Kreuznach ein. Die Fußballer der SG Hüffelsheim II nutzten die Gunst der Stunde und kletterten auf den Platz an der Sonne.







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