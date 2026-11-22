Der VfL Simmertal schafft es einfach nicht, konstant zu punkten. Nach einem erneuten Ausrutscher gerät das Ziel Aufstieg immer mehr in Gefahr.
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Mit einem souveränen Erfolg beim TSV Hargesheim behauptete der TuS Waldböckelheim die Tabellenführung in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Auch Verfolger SG Hüffelsheim II erledigte seine Aufgabe mühelos. Der Hackenheimer Zweiten gelang ein Überraschungserfolg gegen den VfL Simmertal, während die SG Alsenztal in der Erfolgsspur bleibt und nach Punkten mit Karadeniz Bad Kreuznach gleichzog.