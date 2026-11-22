Ein bitteres vorzeitiges Ende nahm die Partie des TuS Hoppstädten gegen den BSV. Die SG Unnertal jubelte derweil über den Sieg im Kellerduell gegen die SG Rhaunen/Bundenbach, während die Spvgg Wildenburg das Derby beim TuS Mörschied II gewann.
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Im absoluten Kellerduell der Fußball-A-Klasse Birkenfeld besiegte der Vorletzte SG Unnertal den Letzten SG Rhaunen/Bundenbach mit 1:0, fuhr die Punkte sieben bis neun ein, und steht nun zum ersten Mal in der Saison – auch nach Punkten – auf einem Nichtabstiegsplatz.