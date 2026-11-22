Unnertal gewinnt Kellerduell BSV-Torwart verletzt sich schwer: Spiel abgebrochen Stefan Götz 22.11.2026, 20:48 Uhr

i Im Kellerduell in Berschweiler ging es auch mal hitzig zu. Hier setzt der Unnertaler Jannick Raub (Nummer 8), der auch einen Elfmeter verschoss, seinen Körper robust gegen den Kapitän und künftigen Spielertrainer der SG Rhaunen/Bundenbach, Joshua Wettmann, ein. Unnertal siegte letztlich 1:0. Stefan Ding

Ein bitteres vorzeitiges Ende nahm die Partie des TuS Hoppstädten gegen den BSV. Die SG Unnertal jubelte derweil über den Sieg im Kellerduell gegen die SG Rhaunen/Bundenbach, während die Spvgg Wildenburg das Derby beim TuS Mörschied II gewann.

Im absoluten Kellerduell der Fußball-A-Klasse Birkenfeld besiegte der Vorletzte SG Unnertal den Letzten SG Rhaunen/Bundenbach mit 1:0, fuhr die Punkte sieben bis neun ein, und steht nun zum ersten Mal in der Saison – auch nach Punkten – auf einem Nichtabstiegsplatz.







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