Auswärtsniederlage zum Auftakt
Siegener unterliegen knapp bei Westfalia Rhynern
Die von Boris Schommers trainierten Sportfreunde Siegen unterlagen zum Saisonauftakt bei Westfalia Rhynern mit 2:3.
Die von Boris Schommers trainierten Sportfreunde Siegen unterlagen zum Saisonauftakt bei Westfalia Rhynern mit 2:3.
Marco Bader

Den Start in die Fußball-Saison 2026/2027 hatten sich die Sportfreunde Siegen sicherlich anders vorgestellt. Beim SV Westfalia Rhynern ging der Regionalligist knapp leer aus und unterlag mit 2:3.

Lesezeit 1 Minute
Die Sportfreunde Siegen sind mit einer Niederlage in die Saison 2026/2027 gestartet. Der West-Regionalligist unterlag zum Auftakt dem SV Westfalia Rhynern knapp mit 2:3 (1:3). Vor 1235 Zuschauern erwischten die Fußballer von Trainer Boris Schommers alles andere als einen optimalen Start.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus dem Sport