Bergisch Gladbach zu Gast Siegen will zu Hause drei Punkte zum Hinrundenabschluss Jona Heck 19.11.2026, 10:25 Uhr

i Maskottchen Magolves hatte in den letzten Wochen einige Gründe zum Jubeln. Auch gegen Bergisch Gladbach wollen die Sportfreunde Siegen weiter punkten. Marco Bader

Eine 3:0-Halbzeitführung gab der SV Bergisch Gladbach im letzten Spiel der Regionalliga West aus der Hand und musste sich gegen den 1. FC Bocholt am Ende sogar noch geschlagen geben. Die Siegener wollen unterdessen ihren Lauf weiter fortsetzen.

Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen empfangen den SV Bergisch Gladbach am Samstag, 14 Uhr, im Leimbachstadion. Nach einem ernüchternden Saisonstart und der daraus folgenden Trennung von Cheftrainer Boris Schommers sind die Sportfreunde mittlerweile voll und ganz in der Saison angekommen.







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