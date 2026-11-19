Eine 3:0-Halbzeitführung gab der SV Bergisch Gladbach im letzten Spiel der Regionalliga West aus der Hand und musste sich gegen den 1. FC Bocholt am Ende sogar noch geschlagen geben. Die Siegener wollen unterdessen ihren Lauf weiter fortsetzen.
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Hinrunden-Abschluss in der Fußball-Regionalliga West: Die Sportfreunde Siegen empfangen den SV Bergisch Gladbach am Samstag, 14 Uhr, im Leimbachstadion. Nach einem ernüchternden Saisonstart und der daraus folgenden Trennung von Cheftrainer Boris Schommers sind die Sportfreunde mittlerweile voll und ganz in der Saison angekommen.