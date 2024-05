Plus Weyerbusch/Niederfischbach

Wettbewerb der Ligen A/B: Pokalfinale in Wissen ist kein Teil der „Testphase“

Von René Weiss

i In der Liga hatte der SSV Weyerbusch (grau-schwarze Trikots) gegenüber dem VfL Oberlahr/Flammersfeld und der SG Hammerland Bruchertseifen/Eichelhardt das Nachsehen. Gelingt jetzt im Pokal eine Überraschung? Foto: jogi

Die Meistertitel in den Fußball-Kreisligen sind vergeben, jetzt geht es um die Siege in den Kreipokalwettbewerben. Am heutigen Freitagabend ist das Dr.-Grosse-Sieg-Stadion in Wissen Schauplatz der Endspiele in der C-Klasse (18 Uhr) sowie in der Konkurrenz der A- und B-Ligisten (20 Uhr).