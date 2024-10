Region Nahe

Viertelfinale im Verbandspokal ausgelost: Es könnte zu einem Nahe-Derby kommen

i Co-Trainer Christian Henn (links) und Trainer Tomasz Kakala treffen mit ihrem SC Idar-Oberstein im Viertelfinale des Verbandspokals auf die SGE Bad Kreuznach oder auf den FK Pirmasens. Foto: Joachim Hähn

Am Dienstagnachmittag ist in Edenkoben das Viertelfinale des Fußball-Verbandspokals ausgelost worden. Möglicherweise wird es in der Runde der letzten acht Teams zu einem Nahe-Derby kommen.