Vier Teams wollen nach Kaifenheim: Wer zieht ins Finale des Kreispokals 2 ein?

Das Halbfinale im Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel für C-Klässler steht am Dienstag und am Mittwoch an. Es geht um den Einzug in das Finale am 1. Juni in Kaifenheim. Die Halbfinalsieger qualifizieren sich auch für den Rheinlandpokal, sofern ihre ersten Mannschaften in der nächsten Saison nicht auch an dem Wettbewerb teilnehmen.

Anzeige

SG Sohren/Büchenbeuren II – SV Masburg II (Di., 19.30 Uhr, in Sohren). Masburg II ist der Titelverteidiger, steht aber in der C Staffel 10 nur auf Rang acht. Aufgrund des Heimvorteils dürfte Sohren II (Vierter in der C 18) favorisiert sein, zudem geht das Team von Johann Brecht mit dem Rückenwind des 11:0-Kantersiegs gegen Kastellaun II in das Halbfinale.

SC Weiler II – SG Eifelhöhe II (Mi., 19.30 Uhr). Weiler II ist Neunter in der C 10, Eifelhöhe II Sechster in der C 17 – ein Favorit ist in dem Duell nicht auszumachen. Es dürfte ein enges Match um den Finaleinzug werden. red