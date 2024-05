Plus Bad Sobernheim

VfL Rüdesheim will Pokal im zweiten Anlauf holen: Finale in Bad Sobernheim gegen den ASV Langweiler/Merzweiler

i Das Pokalfinale ist auch das Duell der Torjäger: Die Rüdesheimer setzen auf die Treffer von Joshua Weber. Foto: Klaus Castor

Mit dem Mannschaftsbus zum Fußballspiel – der Kreispokal und sein Finale machen es möglich. Der VfL Rüdesheim und der ASV Langweiler/Merzweiler reisen wie die Profis an, ehe sie am Mittwoch um 19 Uhr in Bad Sobernheim im Kreispokal-Finale aufeinandertreffen.