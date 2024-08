Unzenberg und Kirchberg treffen sich nach Jahren wieder: Ein Derby, viele Geschichten

Nostalgischer Handshake: Am 10. April 2018 standen sich der TuS Kirchberg (in Blau) und die SG Unzenberg letztmals in der Bezirksliga gegenüber. Kirchberg gewann damals in Mengerschied mit 3:2, die SG stieg am Ende in die A-Klasse ab. Am Sonntag empfängt sie um 17 Uhr in Oppertshausen den Rheinlandligisten im Rheinlandpokal als B-Klässler. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter