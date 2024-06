Steigerwald steigt hoch: Standby-Routinier köpft zum Rheinböllen gegen Sohren zum Triple

Der Kreispokal in den Händen von Trainer Rafael Sousa, der Siegercheck in denen von Kapitän Valentino Musa: Der TuS Rheinböllen feierte in Kaifenheim ein knappes 1:0 gegen Sohren und krönte damit seine Saison mit dem Triple aus Aufstieg, Pokalsieg und Hallenkreismeisterschaft. Fotos: Alfons Benz Foto: Alfons Benz