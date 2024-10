Plus Andernach

SG 99 Andernach will Momentum im Pokal nutzen: Heimspiel gegen den FC Karbach

Von Lutz Klattenberg

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der Rheinlandpokal und die SG 99 Andernach – das passte in der Vergangenheit nicht so recht zusammen. In den vergangenen zehn Jahren kamen die Bäckerjungen nie über das Achtelfinale, das man zwei Mal erreichen konnte, hinaus. Am Dienstagabend (20 Uhr) bietet sich die nächste Chance auf einen Einzug unter die letzten 16 Teams.