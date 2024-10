Plus Emmelshausen

Rheinlandpokal: TSV Emmelshausen scheidet beim 1:3 gegen den TuS Immendorf unglücklich aus

Von Armin Bernd

In der dritten Runde des Rheinlandpokals ist der Fußball-Bezirksligst TSV Emmelshausen gegen den Rheinlandligisten TuS Immendorf unglücklich ausgeschieden. In der zweiten Halbzeit der Partie waren die Vorderhunsrücker am Drücker, erzielten dabei jedoch nur einen Treffer.